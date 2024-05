L’ETF difesa Usa balza al record della storia: occhio a queste azioni

Occhio all’ETF sulla difesa iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), che ha segnato un nuovo record degli ultimi anni nella seduta di venerdì scorso, balzando ai massimi intraday oltre quota $133. L’ETF è schizzato ai massimi dalla storia, toccando il valore più alto dalla sua nascita, avvenuta nel 2006. Diverse componenti dell’ETF, come

Heico, Howmet Aerospace e TransDigm hanno visto le loro azioni salire ai valori più alti in almeno un anno.