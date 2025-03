Leonardo: ordini cumulativi per €118 mld nel piano 2025-29

Leonardo ha alzato il velo sull’aggiornamento del piano industriale. Le nuove previsioni indicano ordini cumulativi per un valore di 118 miliardi di euro nel periodo dal 2025 al 2029.

Per quanto riguarda il 2026, Leonardo ha fissato un target di EBITA pari a 1,90 miliardi di euro e si aspetta ordini per 22,3 miliardi, con un fatturato di 19,6 miliardi e un free cash flow operativo di 1,01 miliardi.

A fine piano (2029), gli obiettivi di ricavi e di Ebita si attestano rispettivamente a 24 miliardi e a 2,8 miliardi.

Quest’ultimo dovrebbe aumentare con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15,2% dal 2023 al 2029.

In aggiunta, Leonardo ha annunciato che proporrà un dividendo di 0,52 euro per azione per il 2025.