Leonardo: insieme a Safran per l’impianto propulsivo dell’elicottero monomotore AW09

Leonardo e Safran Helicopter Engines hanno annunciato oggi la loro collaborazione per accrescere ulteriormente le capacità e la competitività dell’elicottero monomotore di prossima generazione AW09.

Nella sua configurazione di produzione, l’AW09 sarà alimentato da un motore Arriel 2K, versione di ultima generazione nella famiglia di motori Arriel e appartenente a una classe di potenza di 1000 shp. La scelta del nuovo motore assicura il maggior livello di efficienza ai fini dell’industrializzazione e del supporto globale per i clienti.

La combinazione delle reti di supporto mondiale di Leonardo e Safran fornirà soluzioni di manutenzione innovative, semplificate e competitive e vantaggi in termini di costi operativi, sostenute da programmi e contratti di servizio personalizzati oltre a un’ampia gamma di servizi digitali.

Leonardo e Safran Helicopter Engines vantano già una collaborazione di lungo periodo per la fornitura di motori destinati a elicotteri bimotore leggeri e ‘super-medium’. Questa partnership si estende ora agli aeromobili monomotore, tenendo conto dell’interesse e dell’impegno crescente e condiviso dalle due aziende per questo specifico mercato commerciale e per la sua futura evoluzione.

Il nuovo motore è già installato sul prototipo PS4 (Pre Series 4) dell’AW09, prossimo all’avvio dei collaudi in volo presso lo stabilimento Kopter di Mollis.Tale prototipo presenta tutti gli sviluppi implementati e collaudati sul prototipo P3, permettendo così al programma AW09 di arrivare alla sua configurazione finale. Il prossimo e ultimo prototipo, denominato PS5, seguirà nel corso del 2023.