Leonardo: in coda al Ftse Mib a -3,5%

Giornata in rosso per le azioni dei titoli della difesa. A Piazza Affari Leonardo scambia in coda al Ftse Mib con un ribasso del 3,5% a 10,3 euro, contro il +0,3% del principale indice milanese, che ha annullato le perdite della prima parte di seduta.

A penalizzare Leonardo, così come i peers europei, sono soprattutto gli ultimi sviluppi in Russia, che potrebbero avere un impatto sulla guerra in Ucraina.

Alcuni analisti, infatti, stanno prezzando maggiori possibilità di una prossima risoluzione del conflitto, dopo gli avvenimenti del weekend all’interno dei confini russi, che potrebbero aver parzialmente indebolito la posizione di Mosca verso l’esterno, anche se la situazione rimane fluida.