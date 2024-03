Leonardo: i risultati del full year 2023 e la guidance 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha approvato i risultati del 2023 e delineato le prospettive economiche per il 2024, prendendo in considerazione le attuali valutazioni degli effetti della situazione geopolitica sulla catena di fornitura, sull’inflazione e sull’economia globale. Nonostante l’incertezza, l’azienda prevede per il prossimo anno:

• Ordini approssimativamente pari a € 19,5 miliardi

• Ricavi stimati in circa € 16,8 miliardi

• EBITA previsto a circa € 1.440 milioni

• Free Operating Cash Flow di € 770 milioni

• Un Indebitamento Netto di Gruppo approssimativo di € 2,0 miliardi

Per quanto riguarda i risultati consolidati del 2023, si evidenziano:

• Ordini pari a € 17,9 miliardi, con un incremento del 3,8% rispetto al 2022, e un book-to-bill di 1,2

• Ricavi per € 15,3 miliardi, in aumento del 3,9% rispetto al precedente anno, grazie alla crescita in tutte le Divisioni

• EBITA a € 1,29 miliardi, con un miglioramento del 5,8% rispetto al 2022

• Un Risultato Netto Ordinario di € 742 milioni, che cresce del 6,5% rispetto all’anno precedente, riflettendo principalmente l’andamento dell’EBIT

• Un Risultato Netto di € 695 milioni, in diminuzione del 25,4% rispetto al 2022, a causa della plusvalenza realizzata nel precedente anno con le cessioni dei business Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts di Leonardo DRS

• Un Free Operating Cash Flow di € 635 milioni, in aumento del 17,8% rispetto al 2022, grazie alla crescita della Top-Line e ad una politica disciplinata di gestione dei costi e degli investimenti

• Un Indebitamento Netto di Gruppo ridotto a € 2.323 milioni, in calo del 23% rispetto ai € 3.016 milioni del 2022.