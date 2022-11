Leonardo: fusione tra Leonardo DRS e RADA, da oggi quotazione nuova DRS sul Nasdaq

Leonardo ha perfezionato l’operazione di fusione tra la controllata statunitense Leonardo DRS e la società israeliana RADA Electronic Industries, con automatica quotazione di Leonardo DRS. Leonardo continuerà a mantenere la quota dell’80,5% di Leonardo DRS, attraverso la controllata statunitense Leonardo US Holding, mentre agli azionisti attuali di RADA verrà assegnato il rimanente 19,5%. Le azioni di Leonardo DRS saranno quotate al NASDAQ e alla Borsa di Tel Aviv con il simbolo “DRS” a partire dall’apertura delle negoziazioni del NASDAQ il 29 novembre 2022 e del TASE il 30 novembre 2022.

La fusione, si legge in una nota, consente al Gruppo di raggiugere un posizionamento unico nel segmento dei radar di superfice grazie alla sinergia derivante dal proprio portafoglio prodotti unitamente a quello di RADA, di Hensoldt e di GEM. L’operazione garantirà inoltre a Leonardo una presenza domestica stabile nel contesto industriale israeliano, supportando lo sviluppo del mercato internazionale di Leonardo, e consentendo allo stesso tempo a RADA di accedere a opportunità nei mercati e programmi europei ed export, facendo leva sulla presenza globale di Leonardo.

“Abbiamo finalizzato il processo di fusione tra Leonardo DRS e di RADA, un’importante mossa strategica di Leonardo in un segmento in rapida crescita del mercato della difesa di oggi e di domani, rappresentato dalla Force Protection”, commenta Alessandro Profumo, CEO di Leonardo. “C’è un ottimo livello di complementarità tra la nostra controllata statunitense Leonardo DRS, RADA e il resto del Gruppo Leonardo – prosegue il top manager – che genererà crescita, espansione dei margini e ulteriori opportunità per il Gruppo. Con questa operazione stiamo anche cogliendo l’opportunità di quotare DRS nell’attuale contesto di volatilità dei mercati, realizzando così quanto prospettato lo scorso anno”.