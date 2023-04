Leonardo e Siemens, MoU su piattaforma di sicurezza digitale per infrastrutture industriali

Leonardo e Siemens Digital Industries hanno siglato un MoU (Memorandum of Understanding), con l’obiettivo di realizzare un‘offerta integrata di soluzioni evolute di cybersicurezza per le tecnologie IT/OT (Information Technology/Operational Technology) dedicata alle infrastrutture industriali digitali, sicure, connesse e integrate.

L‘intesa nasce in seno a una partnership fra le due società nata con lo scopo di mettere insieme le specifiche competenze per lo sviluppo di servizi e soluzioni finalizzati alla protezione dell’infrastruttura IT/OT (infrastrutture con dispositivi HW e SW dedicati) dei siti industriali. L’ambito principale di intervento riguarderà la resilienza rispetto a incidenti e attacchi cyber dei sistemi di automazione e connettività che monitorano e supervisionano asset, apparati e processi delle infrastrutture critiche.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato:

“Grazie a questo accordo, Leonardo e Siemens possono creare nuove sinergie basate su tecnologie e competenze complementari, con l’obiettivo di sviluppare insieme soluzioni in grado di rispondere più efficacemente alle crescenti sfide cibernetiche nel settore industriale ed energetico. Prosegue, in questo modo, il percorso evolutivo di Leonardo tracciato dal piano strategico Be Tomorrow 2030, che punta a fare della nostra azienda il perno di un ecosistema tecnologico in grado di tutelare la sicurezza dei cittadini e promuovere, insieme a Istituzioni e partner, la competitività di lungo periodo del Paese”.