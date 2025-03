Leonardo e Baykar: insieme per creazione jv per sistemi aerei senza pilota (unmanned)

E’ stato firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) tra Baykar Technologies e Leonardo per lo sviluppo di tecnologie unmanned. L’accordo si basa sulle sinergie e complementarità industriali delle due aziende nell’ambito delle tecnologie nel settore unmanned (sistemi aerei senza pilota). Progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi aerei senza pilota è lo scope of work della Joint Venture, con sede in Italia.

In particolare, la partnership sfrutterà le avanzate piattaforme senza pilota di Baykar, che hanno dimostrato efficacia operativa sui mercati a livello internazionale, e l’esperienza di Leonardo nella progettazione dei sistemi di missione e payload, e relativa certificazione aeronautica in Europa. Si prevede che il mercato europeo – comprendente caccia senza pilota, droni da sorveglianza armati e droni da attacco in profondità – raggiunga i 100 miliardi di US dollari nei prossimi 10 anni.

Le aziende – entrambe attualmente impegnate nello sviluppo e nella produzione di sistemi UAV (Unmanned Aerial Vehicle), sistemi elettronici, payload, C4I (Command, Control, Communications,

Computers, and Intelligence), Intelligenza Artificiale, sistemi di missione integrati, attrezzature e servizi spaziali – garantiranno l’interoperabilità all’interno di ecosistemi multi-dominio. Grazie alla sigla dell’accordo, Leonardo e Baykar intendono perseguire congiuntamente opportunità sia nel mercato europeo sia a livello internazionale, sfruttando anche ulteriori sinergie nel settore spaziale.