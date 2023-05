Leonardo: accordi commerciali con Weststar in Malesia

Durante il Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition – LIMA, Leonardo e Weststar Aviation Services (Weststar), Malesia, hanno celebrato accordi di sviluppo commerciale e tecnologico.

Weststar introdurrà un convertiplano AW609 in Malesia e lo opererà sotto un contratto di leasing. L’aeromobile sarà utilizzato per svolgere diverse missioni nel paese e le sue capacità operative saranno sviluppate ulteriormente, per le specifiche esigenze e aspettative del mercato regionale. Leonardo fornirà formazione iniziale e supporto alla manutenzione, oltre ad attività dimostrative durante la fase di sviluppo delle capacità

Oltre a questa importante collaborazione, Weststar ha firmato un contratto per ulteriori cinque elicotteri AW139 in configurazione offshore. Si rafforzerà in questo modo il livello di supporto fornito da Weststar all’industria energetica regionale, già assicurato impiegando l’elicottero best-seller nel mercato mondiale della sua categoria.