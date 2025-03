Lego, crescita record nel 2024: utile netto in aumento del 5%

Il colosso danese dei giocattoli, Lego, ha segnato un altro anno straordinario nel 2024, registrando una crescita significativa sia dell’utile netto che del fatturato. Secondo il rapporto annuale diffuso martedì, il gruppo ha visto il suo utile netto crescere del 5%, raggiungendo 1,8 miliardi di dollari, mentre il fatturato si è avvicinato alla soglia dei 10 miliardi.

“Abbiamo prodotti che entusiasmano molti gruppi di consumatori diversi e ha funzionato in tutto il mondo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Niels Christiansen in un’intervista all’Afp, evidenziando un aumento delle vendite del 13% in un contesto di mercato globale piatto. Questo risultato mette in luce l’efficacia della strategia di Lego nel diversificare la propria offerta e raggiungere una clientela vasta e variegata.