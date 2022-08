Lazio: Raul Moro va in prestito alla Ternana Calcio

La Lazio ha annunciato di avere ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Moro Prescoli alla Ternana Calcio, affiliata alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B. La cessione temporanea, si legge in una nota del club calcistico, prevede un corrispettivo di 330.000 euro, da versarsi, in una unica annualità. Premi, per un massimo di 301.000 euro, saranno corrisposti alla S.S. Lazio al verificarsi di condizioni sportive concordate.