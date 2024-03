Landi Renzo posticipa conti 2023 per continuare discussioni con banche

Una giornata di ribasso ha caratterizzato il titolo Landi Renzo a Piazza Affari, in seguito all’annuncio della società, operante nel campo dei componenti e sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, di posticipare l’approvazione dei risultati finanziari 2023. Inizialmente previsti per il 13 marzo, i risultati saranno ora divulgati il 24 maggio.

La decisione di rinviare l’annuncio è stata presa per permettere ulteriori discussioni con le banche finanziatrici, nell’ambito della ridefinizione degli accordi di finanziamento a medio-lungo termine. Nel frattempo, Landi Renzo ha condiviso alcuni dati preliminari relativi ai risultati finanziari dell’anno fiscale 2023, che si sono rivelati leggermente superiori alle aspettative, sebbene riviste al ribasso nel corso dell’anno. Il fatturato ha raggiunto i 303 milioni di euro, segnando un calo dell’1% su base annua, ma superando le previsioni che erano di 301 milioni. L’EBITDA adjusted si è attestato a 7 milioni di euro, con un calo del 54% rispetto all’anno precedente, ma superiore ai 6 milioni attesi. Infine, il Net Financial Position è risultato essere di -112,4 milioni di euro, migliorando rispetto ai -119,8 milioni previsti, ma peggiorando dal -92,3 milioni di fine 2022.