Lagarde: “I fatti parlano più delle parole”

In un discorso a Londra, Christine Lagarde, presidente della Bce, non ha dato indicazioni sulla possibilità di un aumento o mantenimento dei tassi di interesse nella prossima settimana. Al contrario, Lagarde ha preferito concentrarsi sulle sfide della comunicazione in un periodo di incertezza.

“Le azioni parlano più delle parole”, ha dichiarato Lagarde durante un seminario a Londra organizzato dal European Economics & Financial Centre. “Abbiamo aumentato i nostri tassi di 425 punti base nel corso di 12 mesi – un ritmo record in un tempo record. E raggiungeremo un ritorno tempestivo dell’inflazione al nostro obiettivo a medio termine del 2%”.

Il 14 settembre, i funzionari della Bce dovranno valutare se il recente rallentamento dell’economia sia sufficiente per giustificare una prima pausa nel ciclo restrittivo avviato più di un anno fa.

I mercati finanziari segnalano una probabilità del 25% circa i tassi vengano aumentati di un quarto di punto la prossima settimana, rispetto al 60% rilevato prima dei dati macro che hanno mostrato un deterioramento. Lagarde e colleghi valuteranno attentamente anche le previsioni economiche interne della Bce.