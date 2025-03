Lagarde: “Guerra commerciale danneggia tutti”

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha lanciato un avvertimento riguardo l’escalation commerciale avviata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che potrebbe avere un impatto dannoso sull’economia mondiale.

“Se dovessimo assistere a una vera e propria guerra commerciale ci sarebbero gravi conseguenze”, ha dichiarato alla BBC. “Per la crescita e per i prezzi in tutto il mondo, ma in particolare negli Stati Uniti.”

Nell’intervista, Lagarde ha detto i continui stravolgimenti sui dazi “sono motivo di preoccupazione, ci spingono ad essere estremamente vigili”, aggiungendo che questo sta “causando un livello di incertezza che non vedevamo da molto tempo”.

Giovedì, Trump ha minacciato di imporre una tariffa del 200% su vino, champagne e altre bevande alcoliche provenienti dalla Francia e dal resto dell’Unione Europea, se Bruxelles dovesse procedere con una tassa sulle esportazioni di whiskey americano. Tale misura era volta a ritorsione contro le tariffe su acciaio e alluminio di Trump entrate in vigore mercoledì.

“Qualsiasi guerra commerciale danneggerà l’economia globale”, ha detto Lagarde. “Tutti soffriranno, questa è una costante nella storia del commercio. Alcuni paesi saranno danneggiati più di altri, alcuni paesi vedranno l’inflazione aumentare più di altri, ma tutti perderanno come risultato di ciò.”

La presidente della BCE ha anche detto che Bruxelles “non aveva altra scelta” che ritorsione contro gli USA, aggiungendo che dato il ritardo tra l’annuncio delle misure e la loro attuazione, c’è ancora tempo per le negoziazioni.

“Quando l’Europa è stata formata, cioò è avvenuto in gran parte su iniziativa degli Stati Uniti d’America che volevano stabilità nella nostra parte del mondo dopo la Prima e la Seconda Guerra Mondiale”, ha dichiarato Lagarde. “Sostenere che sia stata istituita per fregare gli Stati Uniti non è solo un cattivo linguaggio, ma è un abuso della storia.”