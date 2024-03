Lagarde: crescita salariale tra i fattori interni decisivi per portare inflazione al target BCE

Cosa dobbiamo osservare per avere certezza sufficiente da poter avviare la fase di allentamento della nostra politica restrittiva?.

Questa la domanda che si pone Christine Lagarde, numero uno della Bce, in occasione della conferenza “The ECB and Its Watchers XXIV” organizzata dall’Institute for Monetary and Financial Stability, Università Johann Wolfgang Goethe, Francoforte