Lagarde: Bce vicina all’obiettivo di inflazione del 2%

Secondo Christine Lagarde, Presidente della Bce, l’obiettivo di inflazione del 2% è ormai vicino.

“Abbiamo fatto significativi progressi nel 2024 nel ridurre l’inflazione e speriamo che il 2025 sia l’anno in cui raggiungeremo l’obiettivo come previsto e come pianificato nella nostra strategia,” ha dichiarato in un video pubblicato ieri sul social network X.

“Ovviamente, proseguiremo i nostri sforzi per assicurare che l’inflazione si stabilizzi in modo sostenibile su quel target a medio termine del 2%.”

La crescita dei prezzi al consumo nell’area euro ha rallentato nel corso dell’ultimo anno, scendendo sotto l’obiettivo della BCE a settembre, anche se negli ultimi mesi ha registrato un leggero aumento. Lagarde ha avvertito che fluttuerà attorno al suo attuale livello nel breve termine.

Questo rallentamento ha comunque permesso ai responsabili delle politiche monetarie di tagliare i tassi di interesse in quattro mosse da 25 bp e gli economisti prevedono altri quattro tagli entro giugno.

Descrivendo il programma della BCE per il 2025 come un “grande e pesante programma”, Lagarde ha posto l’accento su altri aspetti come la revisione della strategia di politica monetaria della banca centrale, l’euro digitale e il ridisegno delle banconote, anche se quest’ultimo progetto non sarà completato quest’anno.