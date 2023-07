Lagarde (BCE): pronti ad adeguare strumenti per assicurare che l’inflazione ritorni al nostro obiettivo di medio termine

Così la presidente della Bce Christine Lagarde nel corso della conferenza stampa dopo la decisione odierna di politica monetaria.

Le nostre decisioni future garantiranno che i tassi di interesse di riferimento della BCE siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a conseguire un tempestivo ritorno dell’inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%. Continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione. In particolare, le nostre decisioni sui tassi di interesse continueranno a basarsi sulla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell’inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria.

In ogni caso, siamo pronti ad adeguare tutti i nostri strumenti nell’ambito del nostro mandato per assicurare che l’inflazione ritorni al nostro obiettivo di medio termine e per preservare il buon funzionamento della trasmissione della politica monetaria.