Lagarde (BCE): inflazione è ancora troppo alta. Euro sale dello 0,2% sul dollaro

L’euro è salito rispetto al dollaro americano dopo i commenti del presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, secondo cui l’inflazione è “ancora alta”.

L’euro era in rialzo di circa lo 0,2% rispetto alla valuta statunitense intorno alle 9.00 ora di Londra. “Abbiamo già alle spalle un considerevole aggiustamento delle politiche: dal luglio dello scorso anno abbiamo aumentato i tassi di interesse di 350 punti base. Tuttavia, l’inflazione è ancora elevata e l’incertezza sul suo percorso è aumentata. Ciò rende essenziale una solida strategia per il futuro”, ha dichiarato la Lagarde in un discorso. “Ma possiamo essere certi di una cosa: garantiremo la stabilità dei prezzi e riporteremo l’inflazione al 2% nel medio termine”, ha aggiunto.