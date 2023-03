La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%, range 4,75%-5%

Niente sorprese dalla Federal Reserve, che oggi come da attese ha annunciato un ulteriore aumento dei tassi di interesse dello 0,25%, il nono consecutivo.

Il costo del denaro negli Stati Uniti è ora nella forbice 4,75%-5%.

Il board americano stima, in linea con quanto previsto a dicembre, che i tassi d’interesse raggiungano il picco nel 2023 al 5,1% (valore mediano).

Inoltre, per i prossimi due anni sono previsti tassi per un valore mediano al 4,3% nel 2024 e al 3,1% nel 2025.

Con il rialzo odierno la banca centrale americana conferma la sua determinazione nella lotta all’inflazione.

I banchieri hanno sottolineato che “la crescita dei prezzi è ancora troppo elevata, nonostante il progressivo miglioramento negli ultimi mesi”.

Infine, la disoccupazione è prevista al 4,5% nel 2023, in leggero calo dal 4,6% della precedente previsione.

Andamento contrastato intanto per le borse americane, il Nasdaq procede in rialzo, mentre lo S&P 500 in leggero calo.