La Cina risponde agli USA: dazi all’84% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti

La Cina ha deciso di intensificare la sua risposta alle politiche commerciali degli Stati Uniti, annunciando un drastico aumento dei dazi sui prodotti importati dagli USA. La Commissione tariffaria del Consiglio di Stato ha comunicato che le tariffe passeranno dal 34% all’84%, una mossa che segue la decisione americana di applicare un analogo incremento sui prodotti cinesi.

La reazione di Pechino non si è fermata qui. Il governo cinese ha infatti dichiarato l’introduzione di controlli sulle esportazioni per altre 12 società americane e l’inclusione di ulteriori 6 aziende nella lista delle ‘entità inaffidabili’, limitando così il loro accesso al mercato cinese. Nel documento ufficiale rilasciato stamattina, la Cina ha espresso una dura critica alle politiche commerciali degli Stati Uniti, accusandoli di protezionismo e di aver infranto l’accordo commerciale negoziato alla fine del primo mandato del presidente Trump. Le nuove misure tariffarie cinesi entreranno in vigore alle ore 12:01 del 10 aprile 2025.