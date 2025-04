La Cina aumenta i dazi sulle merci statunitensi dal 84% al 125%

La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti si intensifica con la recente decisione di Pechino di aumentare i dazi sulle importazioni statunitensi. La Cina ha alzato le tariffe dal 84% al 125%, una mossa che segna un ulteriore inasprimento delle tensioni economiche tra le due maggiori potenze mondiali.

La Commissione per le Tariffe Doganali del Consiglio di Stato cinese ha dichiarato che i beni provenienti dagli Stati Uniti non sono più commerciabili, sottolineando la gravità della situazione. Pechino ha anche annunciato che ignorerà qualsiasi ulteriore incremento delle tariffe da parte degli Stati Uniti sui prodotti cinesi.

Questo sviluppo segue l’affermazione della Casa Bianca, che nella notte ha chiarito come i dazi imposti alla Cina dal Presidente Trump durante il suo secondo mandato siano del 145%, e non del 125% come precedentemente comunicato. In risposta, la Cina ha adottato una serie di contromisure, tra cui l’aumento delle tasse sui beni americani e la limitazione del numero di film statunitensi consentiti nel Paese.