La BEI entra nel mercato dei green bond

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sta emergendo come un nuovo compratore nel mercato dei bond ESG in Europa, acquisendo una quota significativa delle nuove emissioni di green bond.

La scorsa settimana l’istituzione ha acquistato €150 milioni di un nuovo bond verde da €600 milioni emesso dal produttore di componenti per automobili Valeo, nell’ambito del programma di acquisti recentemente avviato dalla BEI.

Un portavoce della banca ha confermato che l’istituzione sta effettivamente valutando una serie di ulteriori opportunità di investimento nei mercati primari dei green bond in tutta l’Unione Europea. Questo rappresenta un rafforzamento per il mercato dei green bond europei, considerando che le vendite di quest’anno sono in ritardo rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo i dati di Bloomberg. L’ingresso della banca pubblica nel mercato primario del debito potrebbe anche contribuire ad una stabilizzazione in un momento di maggiore volatilità, soprattutto dopo che la Bce ha smesso di acquistare bond tramite il suo Programma di Acquisto di Asset.

La BEI, braccio creditizio dell’Unione Europea, sta considerando i bond come un’alternativa ai prestiti per finanziare gli investimenti green. Attualmente, finanzia progetti di questo tipo attraverso prestiti, investimenti in equity e garanzie per i progetti. Questo fa parte dei piani per sostenere €1.000 miliardi di investimenti green e trasformarsi nella banca del clima dell’UE.

Il programma della BEI non ha una dimensione fissa e rappresenterà una piccola parte dell’attività di prestito nell’UE. La banca acquisterà esclusivamente bond sul mercato primario, basandosi sul principio buy-and-hold.