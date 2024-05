La BCE porta avanti il progetto dell’euro digitale

La Banca Centrale Europea (BCE) è al lavoro sulla terza serie delle banconote in euro, ha annunciato Piero Cipollone, membro del Consiglio direttivo della BCE, durante un convegno dedicato alla tokenizzazione di strumenti finanziari. Il progetto dell’euro digitale, ha spiegato, non implica l’abbandono del denaro contante. Anzi, si sta studiando l’emissione di una nuova serie di banconote per ribadire il ruolo del cash.

“Lo scopo dell’euro digitale,” ha sottolineato Cipollone, “è garantire ai cittadini europei la libertà di continuare a usare moneta fisica di banca centrale anche nell’era digitale, in quanto il contante non è adeguato per un’economia in crescente digitalizzazione”.