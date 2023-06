Kraken: nomina Vishnu Patankar CTO

Kraken, una delle principali e più affidabili piattaforme cripto a livello globale, ha annunciato oggi la nomina di Vishnu Patankar come Chief Technology Officer (CTO).

Patankar vanta oltre vent’anni di esperienza nel campo tecnologico e ha contribuito a far crescere aziende del calibro di Microsoft, Amazon, Intel e Groupon, influenzando milioni di clienti in tutto il mondo. In qualità di CTO di Kraken, guiderà il team di ingegneria e collaborerà con la dirigenza per sviluppare una nuova generazione di prodotti e servizi.

Il focus di Patankar sarà l’espansione di Kraken nelle aree più promettenti del settore cripto, mantenendo al contempo l’attenzione sulla sicurezza e sull’orientamento al cliente che caratterizzano l’azienda.

“Vishnu è un vero leader nel suo campo. È un dirigente esperto con una profonda conoscenza in tutti gli aspetti dello sviluppo di prodotti e della leadership tecnologica”, ha affermato Dave Ripley, CEO di Kraken. “Ha costruito e guidato team di ingegneria di grandi dimensioni e distribuiti a livello globale presso alcune delle aziende più innovative. È un leader strategico e tecnico che saprà ottimizzare la tecnologia di Kraken per offrire esperienze di prodotto sicure e scalabili. Siamo entusiasti di averlo nel nostro team.”

Prima di unirsi a Kraken, è stato CTO di StockX, dove ha avuto un ruolo fondamentale nel favorire la crescita dell’azienda e nel lanciare la sua offerta di NFT.