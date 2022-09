Komainu, nominato oggi come CEO l’esperto di blockchain e asset digitali Nicolas Bertrand

Komainu, la principale custode regolamentata di asset digitali in Europa creata da istituzioni per le istituzioni, ha annunciato oggi la nomina di Nicolas Bertrand a CEO per guidare la società lungo la sua prossima fase di crescita e contribuire al collegamento dei mondi della finanza tradizionale e decentralizzata. Lo rivela con una nota la stessa società.

Nicolas Bertrand vanta oltre 20 anni di esperienza nelle infrastrutture di mercato e negli asset digitali, tra cui più di un decennio presso Borsa Italiana e London Stock Exchange, è ambasciatore di Global Blockchain Business Council e ha assistito diverse aziende di asset digitali. Bertrand ha una importante esperienza nella gestione di team globali presso istituzioni primarie di servizi finanziari, da ultimo come Head of Derivatives and Commodities e membro del Management Committee di Borsa Italiana (Euronext Group).

Bertrand guiderà Komainu attraverso l’attuale contesto di mercato, che, sebbene volatile, crea anche opportunità significative per il business in crescita che fornisce servizi regolamentati e di livello istituzionale per la gestione di asset digitali.

Alla notizia, Bertrand ha commentato: “La tecnologia blockchain è diventata l’infrastruttura alla base della rivoluzione tecnologica globale che alimenta il potenziale dirompente delle risorse digitali. Poiché il settore continua a maturare e ad attrarre ulteriori partecipanti istituzionali, la necessità di servizi di custodia regolamentati, affidabili e indipendenti non farà che aumentare”.

Komainu ha recentemente raggiunto grandi traguardi, incluso l’annuncio della sua presenza a Dubai, dove ha ricevuto dal Governo l’approvazione normativa provvisoria dalla VARA (Virtual Assets Regulatory Authority), per servire i clienti istituzionali nella regione. Nel corso degli anni, Komainu si è affermato come uno dei principali fornitori di servizi di deposito di asset digitali per clienti istituzionali, fornendo le stesse tutele e protezioni a cui gli investitori sono abituati nella finanza tradizionale.