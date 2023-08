Kolinpharma lancia Declinex, integratore per malattie neurodegenerative

Kolinpharma, Società Benefit e PMI Innovativa nel settore nutraceutico, quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato il lancio di Declinez, un nuovo integratore durante la recente convention aziendale. Questo prodotto è il risultato del lavoro del dipartimento interno di Ricerca e Sviluppo, per il quale è già stata presentata una domanda di brevetto.

Declinex rappresenta un’importante aggiunta alla gamma di prodotti di Kolinpharma, introducendo una nuova linea dedicata alle malattie neurodegenerative. Questa si unisce alle altre linee di prodotti già commercializzati nell’ambito ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. Il nuovo integratore mira a promuovere il benessere della mente e migliorare l’umore grazie ai suoi ingredienti attivi come l’estratto secco di tè verde, zafferano, trans-reveratrolo (Veri-te®), citicolina (Cognizin®),zinco e altri specifici micronutrienti. Il prodotto è privo di glutine, latte e derivati, e ha ottenuto le certificazioni Halal, Kosher, Play Sure Doping Free.

Il mercato degli integratori per la memoria e le funzioni cognitive sta crescendo, generando oltre 73 milioni di euro in fatturato nei 12 mesi ad aprile 2023, in aumento del 4% su base annua.