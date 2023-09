Kolinpharma: dettagli sulla procedura di Sell-Out

Nell’ambito dell’Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA) lanciata da Igea Holding su Kolinpharma, l’emittente ha rilasciato una comunicazione importante. Nel corso della prima settimana del Periodo di acquisto obbligatorio, noto come Procedura di Sell-Out, che si è tenuta dal 28 agosto al 1° settembre 2023, sono state sottoscritte 3.800 Azioni. Questo corrisponde all’0,232% del capitale sociale dell’emittente.

La Procedura di Sell-Out ha come obiettivo l’acquisto da parte di Igea Holding di un totale di 129.500 azioni rimanenti di Kolinpharma. Questa cifra rappresenta circa il 7,899% del capitale sociale di quest’ultima. Il periodo di acquisto è iniziato il 28 agosto e si concluderà il 15 settembre 2023, a meno di ulteriori proroghe.

Il corrispettivo delle Azioni che verranno sottoscritte alla Procedura di Sell-Out è fissato a 9,96 euro per azione. Il pagamento è previsto per il 22 settembre 2023, a meno di eventuali proroghe del Periodo di Sell-Out. Questo elemento chiave del processo di OPA rappresenta un passaggio importante per gli azionisti e per il futuro della società.