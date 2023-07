Knot (Bce) apre a pausa rialzi tassi dopo luglio, Btp al 4%

Klaas Knot, membro del Consiglio Direttivo della Bce, ha dichiarato che un inasprimento monetario successivamente alla riunione di luglio è tutt’altro che garantito. Queste parole suggeriscono che gli ufficiali potrebbero presto mettere una pausa la campagna di aumenti dei tassi d’interesse a settembre.

“Per luglio penso che sia una necessità, per qualsiasi cosa oltre luglio sarebbe al massimo una possibilità, ma in nessun caso una certezza”, ha affermato il numero uno della banca centrale olandese, notoriamente un ‘falco’ della Bce. “Da luglio in poi penso che dovremmo osservare attentamente ciò che ci dicono i dati sulla distribuzione dei rischi”.

Le sue osservazioni indicano che le aspettative del mercato e degli analisti per altri due aumenti di un quarto di punto nel tasso di deposito, fino al 4%, potrebbero essere esagerate.

I titoli di stato hanno esteso i guadagni e l’euro si è ritirato dai massimi di quasi un anno e mezzo nei confronti del dollaro, poiché i trader hanno ridotto le scommesse sull’aumento dei tassi dopo le parole di Knot.

Lo spread Btp-Bund è sceso a 162 bp con il rendimento del decennale italiano in calo di 14 bp al 4%.