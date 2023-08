KME SE, Paragon e SDCL EDGE: Possibile Business Combination con Cunova

KME SE, una società controllata dal KME Group, ha siglato una lettera d’intenti non vincolante con Cunova GmbH. Questo accordo riguarda il settore dei prodotti speciali, settore in cui Cunova ha rilevato una posizione di rilievo. Va ricordato che nel gennaio 2022, KME SE aveva ceduto il controllo di Cunova (55% del capitale sociale) al Paragon Fund III GmbH & Co., un fondo di investimento tedesco.

Non solo KME SE e Paragon sono coinvolti in questa possibile combinazione di business. Anche SDCL EDGE Acquisition Corporation, una società veicolo per acquisizioni con titoli quotati al NYSE, è entrata in gioco. Quest’ultima ha recentemente raccolto 200 milioni di dollari.