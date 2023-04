KKR acquista una partecipazione nella società di comunicazione FGS Global

La società di private equity KKR ha accettato di acquistare una quota significativa di FGS Global in un accordo che valuta il gruppo di comunicazione finanziaria circa 1,4 miliardi di dollari.

Nell’ambito dell’accordo, KKR acquisterà una quota del 30% dai dipendenti senior di FGS Global e dai suoi maggiori investitori, tra cui il colosso pubblicitario londinese WPP Plc. WPP, fondata da Martin Sorrell, manterrà una partecipazione di maggioranza in FGS Global.

L’attuale investitore Golden Gate Capital sta vendendo la sua intera partecipazione a KKR, che sta investendo in FGS Global attraverso il suo European Fund VI da 8 miliardi di dollari.

“Quello che abbiamo fatto è stato sostenere team di gestione eccezionali in settori in crescita dove possiamo apportare qualcosa di più del semplice capitale. Crediamo che lo spazio delle comunicazioni strategiche sia assolutamente in un momento interessante e cruciale”, ha dichiarato Philipp Freise, co-responsabile del private equity europeo di KKR.