KIKO, accordo per l’acquisto di quote dalla famiglia Percassi: ora controlla il 100% della società

A positiva conclusione della partnership avviata nel 2018, Peninsula, fondo di Private Equity internazionale e Antonio Percassi, in rappresentanza della capogruppo Odissea S.r.l., azionista di riferimento di KIKO, brand italiano leader nella cosmetica mondiale, hanno firmato un accordo vincolante in forza del quale l’azionista di riferimento acquisterà la partecipazione del 38% della società detenuta da Peninsula Capital. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2022.

La Famiglia Percassi in tal modo consolida la sua partecipazione in KIKO che complessivamente, direttamente e tramite società controllate, sarà pari al 100%. Fondata nel 1997 da Antonio e Stefano Percassi, KIKO è una multinazionale italiana presente in 52 Paesi e con vendite per circa 750 milioni di euro.