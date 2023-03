Kazaks (Bce): “Tassi devono salire ancora per contrastare inflazione”

Il membro del Consiglio direttivo della Bce Martins Kazaks ha affermato che il costo del denaro dovrà salire ancora per combattere l’elevata crescita dei prezzi al consumo.

“L’inflazione rimane ancora alta e saranno necessari continui aumenti dei tassi per ridurla”, ha detto venerdì Kazaks in un’intervista alla TV lettone.

Le turbolenze del settore finanziario partite dagli Stati Uniti per poi spostarsi in Svizzera hanno complicato il compito delle banche centrali, compresa la Bce, per riportare sotto controllo i prezzi.

Oggi è in programma l’indice dei prezzi al consumo dell’eurozona (lettura preliminare), che dovrebbe evidenziare un rallentamento dall’8,5% al 7,1% a marzo. Il dato core invece è previsto in aumento dal 5,6% al 5,7%.