Kazaks (Bce): “Possibile rialzo di 25 bp a maggio”

Il membro del Consiglio direttivo della Bce Martins Kazaks ha affermato che i funzionari potrebbero optare per un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base a maggio, anche se una stretta da mezzo punto non può essere esclusa.

“Ad un certo punto, è naturale che la dimensione del passo si riduca. L’aumento potrebbe non essere di 50 punti base, ma di 25 bp. Ci sono tutte le possibilità che questo avvenga, anche se un incremento di 50 bp resta un’opzione da non ignorare”.

L’economia, ha aggiunto il membro lettone della Bce, “è ancora resiliente, probabilmente quest’anno non ci sarà una recessione nella zona euro. Il mercato del lavoro rimane forte, la pressione sui salari è ancora molto alta e in alcuni casi addirittura in aumento. Pertanto, a mio avviso, è necessario un ulteriore aumento dei tassi”.