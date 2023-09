Kashkari (Fed) prevede un ulteriore aumento dei tassi nel 2023

Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, ha sottolineato che potrebbe essere necessario più di un aumento dei tassi di interesse entro la fine dell’anno, nel caso in cui l’economia dimostri una forza superiore alle aspettative.

Inoltre, i tassi dovranno essere mantenuti più alti per un periodo di tempo più lungo.

Kashkari, che quest’anno vota sulle decisioni di politica monetaria, ha dichiarato di essere uno dei 12 responsabili politici che prevedono un altro aumento dei tassi quest’anno, secondo le proiezioni rilasciate dopo l’ultimo incontro di politica biennale della Fed.

Gli ufficiali hanno mantenuto il costo del denaro invariato in un range dal 5,25% al 5,5%, il livello più alto in 22 anni, indicando che i tassi dovranno rimanere più elevati per più tempo al fine di contenere l’inflazione.

Kashkari ha sottolineato che, pur essendo rimasto sorpreso dalla resilienza dell’economia fino ad ora, lui e i suoi colleghi rimangono impegnati a portare l’inflazione al 2%, l’obiettivo della Fed.