Juventus: titolo cala in Borsa. Chiesta penalizzazione di 11 punti e 8 mesi di inibizione per Dirigenti

Giuseppe Chinè, procuratore della Figc, ha avanzato la richiesta di penalizzazione di 11 punti nei confronti della Juventus e di 8 mesi di inibizione per i dirigenti tesserati, riguardo alla questione delle plusvalenze. Tale richiesta è stata effettuata in occasione dell’udienza di rivalutazione della sentenza di secondo grado, come stabilito dal Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni.

Nella sentenza di secondo grado, la Juventus aveva subìto una penalizzazione di 15 punti, nonostante il procuratore Chinè ne avesse richiesti solamente 9. La nuova richiesta di penalizzazione da parte del procuratore Figc fa seguito alla sentenza originale e alla sua revisione, con l’obiettivo di sanzionare adeguatamente il club e i dirigenti coinvolti nella vicenda.

Il titolo della Juventus scende in Borsa e al momento segna -1,67%.