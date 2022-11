Juventus: Exor indica Gianluca Ferrero come nuovo presidente

Con riferimento alle decisioni assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione della Juventus e in vista della sua Assemblea convocata per il 18 gennaio 2023, Exor ha reso noto che indicherà Gianluca Ferrero per la carica di Presidente del club bianconero.

“Consigliere d’impresa, sindaco, membro di consigli e comitati di numerose società, Ferrero ha maturato una significativa esperienza e le necessarie competenze tecniche, nonché una genuina passione per la società bianconera, che lo rendono la persona più qualificata per ricoprire questo ruolo”, rimarca una nota della holding che controlla la maggioranza del capitale del club torinese.