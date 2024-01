Juventus, Agnelli sul caso plusvalenze: “ho la coscienza pulita”. La Superlega? Un progetto valido

In un’intervista rilasciata al Financial Times, Andrea Agnelli, l’ex presidente della Juventus, ha parlato del caso plusvalenze che ha coinvolto la squadra bianconera.

Agnelli ha mantenuto una posizione ferma, affermando di avere ‘la coscienza pulita’. Senza entrare nei dettagli del caso legale, ha insistito sul fatto che ‘tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto secondo le regole’.

Non ha tralasciato poi la questione Superlega. Nonostante la Juventus, abbia ritrattato il suo sostegno al progetto, l’ex presidente rimane convinto della sua validità. Agnelli ha affermato che ‘le cose non accadono per magia’, suggerendo che il progetto necessita di tempo per svilupparsi.

Ha inoltre lasciato aperta la possibilità di un suo ritorno alla guida della Juventus.