Juventus: accordo con Vitoria Guimaraes per acquisizione Alberto Costa per 12,5 mln

Juventus Football Club ha raggiunto un accordo con la società Vitória Sport Clube per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Oliveira Baio a fronte di un corrispettivo di 12,5 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 1,3 milioni. Sono inoltre previsti, precisa il club bianconero in una nota, premi per un ammontare non superiore a 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029.