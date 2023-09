Juve: Exor smentisce la vendita, titolo in rialzo

“Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento”. Lo precisa all’Ansa un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società bianconera.

Il commento arriva in risposta alle indiscrezioni circolate su Il Giornale di oggi, in cui si parla “di grandi manovre per preparare l’addio al club”.

Nel frattempo, il titolo ha aperto in rialzo del 2,7% a 0,323 euro a Piazza Affari.