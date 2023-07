Jupiter AM: Luca Falchieri nuovo Sales Director per l’Italia

Jupiter AM ha annunciato la nomina di Luca Falchieri come Sales Director per l’Italia. Basato a Milano, Luca risponderà ad Andrea Porro, Country Head of Italy, e si concentrerà in particolare sul rafforzamento e sull’espansione del segmento wholesale.

Luca Falchieri vanta una quindicinale esperienza nel settore dei servizi finanziari e del risparmio gestito. Precedentemente ha lavorato in qualità di senior sales wholesale in Natixis Investment Managers. Prima ancora, ha fatto parte del team commerciale di Janus Capital con la responsabilità della distribuzione dei fondi e delle strategie di investimento per i canali wholesale e retail. Ha iniziato la sua carriera a Londra, lavorando presso Nomura International e Société Générale Corporate and Investment Banking per il settore istituzionale. Falchieri è laureato presso l’Università Bocconi di Milano.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a un professionista d’esperienza come Luca”, ha dichiarato Andrea Porro. “L’Italia è uno dei mercati di punta di Jupiter a livello internazionale, ed è in continua crescita. La profonda conoscenza del segmento wholesale di Luca andrà a potenziare ulteriormente le competenze del team italiano con l’obiettivo di consolidare ancora di più la nostra presenza e il nostro posizionamento sui diversi canali distributivi”.