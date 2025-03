JPMorgan vede minor rischio di recessione negli Usa

Secondo JPMorgan Chase & Co, la fase più critica della correzione del mercato azionario statunitense potrebbe essere passata.

I mercati del credito attualmente indicano un rischio di recessione notevolmente inferiore negli Stati Uniti. Le obbligazioni mostrano una probabilità compresa tra il 9% e il 12%, in netto contrasto con il 50% precedentemente stimato dalle piccole capitalizzazioni.

Questo cambio di prospettiva offre un notevole sollievo agli investitori, in un momento in cui i timori di una contrazione economica negli Stati Uniti avevano spinto le azioni quasi in territorio di correzione, portando alcuni analisti a rivedere al ribasso le loro valutazioni sulle azioni statunitensi.

Secondo JPMorgan, il mercato potrebbe ricevere supporto dai continui flussi di ingresso negli ETF e dagli acquisti potenziali da parte di fondi comuni, fondi pensione e fondi sovrani, che potrebbero ammontare a circa 135 miliardi di dollari. Questi interventi potrebbero aiutare a mitigare l’attuale correzione del mercato azionario.