JPMorgan: utile netto Q1 2023 +52%, ricavi e margine di interesse in crescita

JPMorgan ha concluso il primo trimestre del 2023 con risultati positivi, evidenziando un utile netto di 12,62 miliardi di dollari, pari a 4,10 dollari per azione. Questo dato rappresenta un incremento del 52% rispetto agli 8,28 miliardi di dollari, o 2,63 dollari per azione, registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi netti hanno raggiunto quota 39,3 miliardi di dollari, segnando un aumento del 25% rispetto al 2022.

Gli analisti avevano previsto, in base ai dati forniti da Refinitiv, un utile per azione di 3,41 dollari e ricavi netti pari a 36,2 miliardi di dollari. Tuttavia, PMorgan è riuscita a superare le aspettative del mercato, consolidando la propria posizione nel settore finanziario. Il margine di interesse (NII) ha contribuito in modo significativo ai risultati positivi dell’azienda, attestandosi a 20,8 miliardi di dollari e registrando una crescita del 49% rispetto all’anno precedente.