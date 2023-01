JPMorgan, pronto finanziamento da €1 mld per la Serie A

JPMorgan avrebbe manifestato un interesse preliminare per sostenere lo sviluppo del business dei media della Serie A. Lo riporta Reuters, citando tre persone vicine alla questione.

L’interesse della banca statunitense si aggiunge a quello di diversi fondi di investimento che si sono avvicinati alla Serie A. Intanto, la Lega prepara l’asta per le licenze di trasmissione nazionali e internazionali per le stagioni successive al 2024.

I 20 club di Serie A sarebbero stati informati dell’interesse di JPMorgan in una riunione a porte chiuse dei loro massimi dirigenti. L’istituto americano dovrebbe essere in grado di fornire tra 700 milioni e 1 miliardo di euro tramite finanziamenti bancari, garantiti attraverso i diritti. JPMorgan e Serie A hanno rifiutato di commentare.

La Serie A è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per incrementare i ricavi da diritti media, che rappresentano circa la metà dei ricavi dei club. Come altri campionati europei, la Serie A è in ritardo rispetto alla Premier League inglese in termini di entrate e sta cercando modi per rilanciare il suo appeal globale.

Ricordiamo che JPMorgan era tra i sostenitori della Super Lega, la proposta di un super torneo continentale naufragata a seguito di numerose proteste da più fronti.

I club dovrebbero incontrarsi a metà del mese prossimo per discutere sul dossier dei diritti e il 24 febbraio per decidere come trattare l’approccio di JPMorgan e di altri fondi, tra cui Apollo. Eventualmente, potrebbero decidere di ingaggiare un consulente finanziario, ma per ogni decisione servirà l’ok della maggioranza qualificata.

L’interesse per la Serie A arriva in un momento in cui il calcio italiano è scosso dal caso Juventus, sotto inchiesta per i suoi conti finanziari e già penalizzata con 15 punti in classifica. Fonti di stampa cominciano a paventare l’ipotesi di una retrocessione in serie B e i bookmakers hanno sospeso le scommesse in tal senso.