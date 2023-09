JPMorgan, Dimon: ‘errore enorme credere in boom economia Usa nei prossimi anni’

Il ceo di JPMorgan Chase Jamie Dimon ritiene che sarebbe un “errore enorme” ritenere che il trend positivo che l’economia americana sta riportando durerà altri anni ancora.

Dimon ha citato la presenza di diversi rischi, mettendo in evidenza, tra le minacce più importanti, il QT (Quantitative Tighteing) della Federal Reserve e di altre banche centrali, la guerra in Ucraina e il fatto che, in tutto il mondo, i governi stiano spendendo come “marinai ubriachi”.

“Sostenere che, sulla base della solidità dei consumi di oggi, l’economia farà boom nei prossimi anni, è un errore enorme”, ha detto il ceo di JPMorgan Jamie Dimon, parlando nel corso di una conferenza finanziaria organizzata a New York.