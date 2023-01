JP Morgan annuncia utili e fatturato IV trimestre. Il commento di Jamie Dimon e la reazione del titolo

JP Morgan ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre dell’anno 2022 (suo terzo trimestre fiscale) con un eps (utile per azione) di $3,57 rispetto ai $3,33 precedenti dello stesso periodo del 2021.

Il consensus di FactSet aveva previsto un eps a $3,08.

Il fatturato di JP Morgan è salito a $34,547 miliardi rispetto a $29,257 MLD dello stesso periodo dell’anno precedente e contro le attese di $34,353 miliardi.

Il ceo Jamie Dimon ha commentato i risultati di JP Morgan, banca numero uno degli Stati Uniti per valore di asset, affermando che l’economia americana “rimane al momento solida” grazie alle condizioni finanziarie positive dei consumatori e delle aziende.

“Tuttavia – ha aggiunto Dimon – non conosciamo ancora quelli che saranno gli effetti ultimi degli ostacoli che derivano dalle tensioni geopolitiche, che includono la guerra in Ucraina, la vulnerabilità delle offerte di energia e di beni alimentari, l’inflazione persistente che sta erodendo il potere di acquisto e che ha fatto salire i tassi di interesse, e il Quantitative Tightening (della Fed) senza precedenti. Rimaniamo vigili – ha aggiunto il ceo di JP Morgan – e siamo pronti a qualsiasi cosa dovesse accadere, in modo da poter servire i nostri clienti, e le comunità di tutto il mondo”. Il titolo JP Morgan reagisce alla pubblicazione della trimestrale con un calo di oltre il 2% in premercato a Wall Street.