Jonix: scomparsa del presidente Mauro Mantovan

Jonix comunica la notizia della scomparsa del presidente e socio fondatore Mauro Mantovan.

L’ad Antonio Cecchi ha commentato: “Jonix ha perso un leader ed io personalmente un amico e un maestro. Ci aspetta un futuro sfidante pieno di responsabilità ma faremo tesoro dei suoi insegnamenti e della sua grande visione”.

Mauro Mantovan ha sempre messo a disposizione di Jonix la propria professionalità e competenza, accompagnando la società nei passi fondamentali della propria crescita.

Jonix è una PMI Innovativa che progetta, produce e distribuisce soluzioni 100% Made in Italy per la sanitizzazione dell’aria indoor basati sulla tecnologia NTP (Non Thermal Plasma).