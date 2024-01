08/01/2024 14:09

Merck, nota come MSD al di fuori di Nord America, consolida la sua posizione nel settore farmaceutico con l’acquisizione di Harpoon Therapeutics. L’accordo da 680 milioni di dollari sancisce l’ingresso di Merck in un nuovo fronte terapeutico, puntando su HPN328, un trattamento sperimentale per il carcinoma polmonare a piccole cellule e i tumori neuroendocrini.