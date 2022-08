John Deere taglia stime: Cnh Industrial scivola a Piazza Affari

Scivola in Borsa il titolo Cnh Industrial risentendo del taglio delle stime di John Deere, concorrente americano che ha annunciato conti trimestrali inferiori alle previsioni sul fronte della redditività.

Nel dettaglio il gruppo Usa attivo nella produzione di macchine agricole, ha registrato un utile netto di 1,884 miliardi di dollari per il terzo trimestre (terminato il 31 luglio 2022), o 6,16 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 1,667 miliardi di dollari, o 5,32 dollari per azione, per il trimestre terminato il 1 agosto 2021. Le vendite nette e i ricavi sono aumentati del 22% a 14,10 miliardi di dollari. Il consensus, secondo dati Refinitiv, era per un utile per azione di 6,69 dollari su ricavi per 12,78 miliardi di dollari.