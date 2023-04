Jassy (Amazon) scrive ai dipendenti: ultimi mesi trascorsi a guardare in profondità nell’azienda

Ho trascorso gli ultimi mesi a “guardare in profondità all’interno dell’azienda, attività per attività”, per esaminare se ogni unità è in grado di generare ricavi, reddito operativo, flusso di cassa libero e rendimento del capitale investito sufficienti. “In alcuni casi, questo ci ha portato a chiudere alcune attività”. Così l’AD di Amazon Andy Jassy nella sua lettera annuale agli azionisti, nella quale ha riflettuto su uno dei periodi più difficili della storia del rivenditore elettronico e ha segnalato di essere ancora fiducioso che i recenti sforzi di riduzione dei costi daranno i loro frutti.