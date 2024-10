James Gorman sarà il nuovo presidente di Disney dal 2026

Disney ha fatto un passo significativo verso il suo futuro nominando James Gorman come nuovo presidente della società, incarico che assumerà a partire da gennaio. Il cambio di leadership avviene mentre l’azienda si prepara a un’altra importante transizione: la nomina del successore di Bob Iger come amministratore delegato, prevista per l’inizio del 2026.

Inizialmente, Disney aveva indicato il 2025 come anno per la scelta del nuovo CEO, ma il contratto di Iger terminerà ufficialmente il 31 dicembre 2026, lasciando quindi un margine di tempo per una transizione più fluida e ponderata.